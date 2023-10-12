- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AK Parti Genel Merkezine geldi. Destici'yi, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.