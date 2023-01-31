Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye başsağlığı diledi Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Politika Büyük Birlik Partisi Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Politika Güncel Haberler

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