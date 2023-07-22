Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Paraguay, Fransa, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, Mısır, İspanya ve Cezayir'deki büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı.