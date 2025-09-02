Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülke, BM Genel Kurulunda Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu yıl BM Genel Kuruluna muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika