Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrasında cemaatin bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından camide açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaatin bayramını tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.