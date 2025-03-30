Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrasında cemaatin bayramını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından camide açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaatin bayramını tebrik etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika