Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Ayasofya'da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim, yetişebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Bundan sonra da açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan ve fotoğraf çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz doğalgazı ile ilgili söylenmesi ne varsa bunları dün akşam söyledik. Öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğalgazını milletimizle buluşturacağız. Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız artık doğalgazımızın girmediği il, ilçe bırakmayacağız. Bu yoğunluk ile yüklenecek. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak üretimi artırma noktasında. Yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim. Hatay'a geçme durumum olacak. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Bundan sonra açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğiz. Bu konuda İstanbul ve Ankara'daki ilçeleri devam ettirirken şehir mitinglerimizi de Artvin ve Rize'den başlamak üzere Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun, bu şekilde devam ettireceğiz. Planlamaları Seçim Koordinasyon Merkezimiz yapıyor. Bu istikamette çalışmalara devam edeceğiz. Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz. Ben yalnız çalışmıyorum. Aynı zamanda tüm kabine üyesi arkadaşlarımız zaten yoğun bir şekilde onlar da çalışıyor. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak" dedi.

Togg'un uluslararası bir marka olduğunu tüm dünyanın göreceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teslimat tırlarımız şu an yollarda. Onun dışında değerli kardeşim İlham Aliyev'e gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e de aynı şekilde gönderdik. Bunu diğer liderler ile bu şekilde paylaşacağız. Togg'un sadece ulusal değil, uluslararası bir marka olduğunu da dünya görecek. Şu an için lider kardeşler çok çok memnunlar. Ülkemizde de Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar" şeklinde konuştu.

AK Parti ilçe binasına yapılan saldırı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova ilk değildir. Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Biz bu konuda çok şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olarak parti başkanları kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından bu olay gerçekleşti. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan şeyler de değil. İçişleri Bakanlığımız, emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şuan için yargıda yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra gazetecilere çikolata ve börek ikram etti. - İSTANBUL

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023