Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BAYKAR asrın felakati karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BAYKAR asrın felakati karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.