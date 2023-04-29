Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BAYKAR asrın felakati karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BAYKAR asrın felakati karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BAYKAR asrın felakati karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu."
"Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika