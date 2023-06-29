Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ziyaretinde, telefonla Bayburtluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileterek, '14-28 Mayıs seçimlerinde Bayburt'un Türkiye'deki derecesi sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla aranızdayım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere selamları var, onları getirdim. Cumhurbaşkanı'mız sizlere çok teşekkür ediyor.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ziyaretinde, telefonla Bayburtluların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Bayburt Valiliği önünde vatandaşlarla bayramlaşarak, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu ülkenin bütünlüğüne göz koyan düşmanlarımıza fırsat vermesin." dedi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileterek, "14-28 Mayıs seçimlerinde Bayburt'un Türkiye'deki derecesi sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla aranızdayım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere selamları var, onları getirdim. Cumhurbaşkanı'mız sizlere çok teşekkür ediyor." diye konuştu.

Bakan Tekin, daha sonra Bayburt Belediyesi, MHP İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Partililerle bayramlaşan Tekin, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonundan arayarak Bayburtluların selamını iletti.

Bayburtluların Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki 1 nolu ili oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar vesilesidir. İnşallah en kısa zamanda Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde bulunacağım. İlk ziyaretim Bayburt'a olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti. İnşallah bunun arkasından yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde de aynı başarıyı sağlayacağınıza inanıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz bizim için çok ama çok önemlidir. Bayburt kurbanda Hazreti İsmail'in hassasiyeti, teslimiyeti, bizim parti teşkilatlarımızın da tebdiliyle yapılan teslimiyetinin bir nişanesidir. Bayburt zaten bunu her zaman ortaya koymuştur ve bundan sonra da gösterecektir. Bütün mesele, bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz."

Erdoğan, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın bitişiyle beraber bölgenin çok daha farklı bir duruma ulaşacağının altını çizerek, "Bundan böyle ta Trabzon'dan Gümüşhane'ye veya Bayburt'a değil, artık Gümüşhane ve Bayburt Havalimanı ile hemen yarım saatte illerimize ulaşma imkanımız olacak. Ben tüm Bayburtlu kardeşlerimi Allah için seviyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun diyorum ve sizleri tebrik ediyorum. Tüm ailelerinizle beraber sizlere selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

"Yaptığımız, yapacağımız şeyleri istişare ile kararlaştıracağız"

Bakan Yusuf Tekin, konuşmasına, çok zor dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığında müsteşarlık yaptığını anlatarak devam etti.

Gezi Olayları çıktığı sırada müsteşar olduğunu belirten Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonra dershane kanunu, 2013'ün kasım ayında 'Müsteşardan eğitime darbe planı' diye Zaman gazetesinin manşeti öyleydi. Hemen peşinden 17-25 Aralık oldu. 2014 yılı yerel seçimleri AK Parti'nin gerçekten en çok sıkıntı yaşadığı seçimlerden biri oldu. Çünkü bir tarafta inanılmaz bir yalan, dedikodu, tape, kaset rüzgarı var. İnsanlar buna inanmasalar bile sıkıntılı bir ortam var. Sonra 2015 seçimleri oldu. Yine 7 Haziran'da sıkıntılı bir dönem. Bunların hepsi kısacık müsteşarlık dönemimde karşı karşıya kaldığım durumlar. Üstüne 15 Temmuz darbesi oldu."

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hayalinin kurgulanacağı yerin Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söylediğine işaret ederek, "Gençlerimize, çocuklarımıza bizden beklenen şekilde yardımcı olarak, onları eğiterek Türkiye Yüzyılı'nı kurgulayıp bu coğrafyayı bir arada yaşatacak, bir arada tutacak, uzun yıllar birlik ve beraberliğimizi mümkün kılacak Türk İslam devlet geleneğini referans değerlerini gelecek kuşaklara taşıyabilecek bir mekanizma kurgulayacağız." diye konuştu.

Doğru şeyler yapmak istediklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Arkamızı döndüğümüzde bize destek olan bir kitle göremezsek bizim de ümidimiz, nefesimiz kesilecek. Sizden, bundan sonraki süreçte de destek istiyorum. Yaptığımız, yapacağımız şeyleri istişare ile kararlaştıracağız. İstişare ile verdiğimiz kararların arkasında durmanızı, bize destek olmanızı özellikle istiyorum. Hep beraber güzel şeyler yapmayı teklif ediyorum. Varsanız bu yolu birlikte yürürüz."