Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta teşekkür turuna başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta yaptığı konuşmada fırsatçılara ve aç gözlülere müsaade etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Bayburt'a yapılan yeni eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırtsatçılara ve aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Üç kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere musamaha etmeyeceğiz"

Başkan Erdoğan'dan teşekkür turu: İlk durak Bayburt

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BAYBURT - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna Bayburt'tan başladı.

Başkan Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönül yüceliğinde, fedakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz. Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bayburt Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum" dedi.

Bayburt'a şükran borcunu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik. Böylece 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasına emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımız tebrik ediyorum. Bugün Bayburt'ta bu meydanda 40 bin kişi var. Bayburt yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Yüzde 82 ile bize güvendi.