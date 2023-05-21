Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal talimatları Kandil'den alıyor"

"Kasetle genel başkan olanın, kasetle rakip tehdit edenin, yalan ve iftira ile siyaset yapanın seçim gecesi de akıbeti elbette böyle olacaktır"

"Bu zat 15 seçim kaybetti, inşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kim bilir belki de 28 mayıstan sonra en büyük iyiliği önüne yeni bir fırsat çıkartarak CHP'ye yapmış olacağız"

GAZİANTEP Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay bay Kemal talimatları Kandil'den alıyor" dedi.

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