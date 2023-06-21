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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok"

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti LGBT Politika Haberler

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