Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı?"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı?"
-"Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un eline 822 milyon liralık kaynak verdik"
-"Eğitimde 41 bin adet yeni derslik kazandırdık. 37 üniversite kurduk. Farklı branşlarda 184 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarıma 30 milyar lira kaynak aktardık"
-"204 bin konutu sahibine teslim ettik. İlk evimde 50 bin konut ve arsa vereceğiz. Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız"
-"Amacımız 5 yılda 1.5 milyon yapıyı İstanbul'da dönüştürmek"
-"300 bin konut için başlattığımız kampanyaya çok büyük ilgi var. İnşallah bu şekilde İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz"
-"Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray yaptık mı? Şimdi de büyük İstanbul Tüp tünelini hayata geriyoruz. Büyük İstanbul tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız"
-"Gebze Yavuz Sultan Selim köprüsü Halkalı hattı ihale aşamasına geldi. Bir de havalimanı meselesi var. İstanbul Havalimanı yolcu trafiği 64 milyonu buldu. Bu sayıyı etap etap 120 milyona çıkarıyoruz"
-"Ayasofya'yı yeniden cami yaparak Fatih'in mirasına sahip çıktık. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi yine İstanbul olacak"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu.