Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı?"

-"Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un eline 822 milyon liralık kaynak verdik"

-"Eğitimde 41 bin adet yeni derslik kazandırdık. 37 üniversite kurduk. Farklı branşlarda 184 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarıma 30 milyar lira kaynak aktardık"

-"204 bin konutu sahibine teslim ettik. İlk evimde 50 bin konut ve arsa vereceğiz. Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız"

-"Amacımız 5 yılda 1.5 milyon yapıyı İstanbul'da dönüştürmek"

-"300 bin konut için başlattığımız kampanyaya çok büyük ilgi var. İnşallah bu şekilde İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz"

-"Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray yaptık mı? Şimdi de büyük İstanbul Tüp tünelini hayata geriyoruz. Büyük İstanbul tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız"

-"Gebze Yavuz Sultan Selim köprüsü Halkalı hattı ihale aşamasına geldi. Bir de havalimanı meselesi var. İstanbul Havalimanı yolcu trafiği 64 milyonu buldu. Bu sayıyı etap etap 120 milyona çıkarıyoruz"

-"Ayasofya'yı yeniden cami yaparak Fatih'in mirasına sahip çıktık. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin lokomotifi yine İstanbul olacak"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu.