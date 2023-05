Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Bay Kemal sadece Pensilvanya ve Kandil'e bahar getirebilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da resmi rakamlara göre 55 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, "Benim Batmanlı kardeşim sana söz diyerek yalancı bahar vaat edenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi biliyor. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini çok iyi bilir. Bunu bildiği için de CHP ve onun ruh ikizi HDP'nin yanında değil bizim yanımızda yer alır. Bay Bay Kemal sadece Pensilvanya ve Kandil'e bahar getirebilir. Bay Bay Kemal sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin başına bomba yağdıran FETÖ'cülere bahar getirir. Milletimizin bu yalanlara fırsat vermeyeceğine inanıyorum" dedi.

Batman'ı birileri gibi menfaat için, istismar için değil, Allah için sevdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkalarının Batman'ın yollarını seçimden seçime hatırladığını ama kendilerinin her fırsatta Batman'a misafir olduklarını söyledi. Erdoğan, "Batman'a olan bu sevdamızı ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın meselelerini takip ettik çözüm yollarını aradık. Bugün de Batman'a sadece seçim mitingi yapmaya gelmedik, aynı zamanda sizlerle bir vicdan meselesini konuşmaya geldik. Dertleşmeye geldik, ahdimizi yenilemeye geldik. Batman'ın kadınları evelallah birilerini sandığa gömer" diye konuştu.

"Gece yarısı Kürt ve Alevi videoları yayınlayan fitne oyunlarının tehditleri bizleri korkutamaz"

Hiç kimsenin millet ile aralarına giremeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse bizim aramıza giremez, kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarları öremez. Ne gece yarısı Kürt, Alevi videoları yayınlayan fitne oyunları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgınlıklar bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez. Kardeşliğimizi asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez. Bunun için tam 21 yıldır bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız diyoruz. Hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Biz bu topraklarda bin yıldır içi içe omuz omuza yaşadık. Gerektiğinde bayrağımızı, ezanımızı, istiklal ve istikbalimizi korumak için yan yana mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünü beraber kazdıkları çukurlara gömdük"

Bu vatanı millet ile beraber özgürleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Beraber acı çektik mağdur olduk, bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainleri birlikte püskürttük. Milli iradenin teminatı olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize beraber kazandırdık. Türkiye'yi 21 yılda başarıdan başarıya birlikte ulaştırdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı harcını da birlikte karacağız. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde huzur ve güven atmosferini yine birlikte inşa edeceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da 14 Mayıs'ta karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Selo'yu çıkaracakmış, bu Selo 51 Kürt kardeşimizi öldüren değil mi?"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle iş birliği yaptığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimde tercihimizi ya Kürt kardeşlerimizden yana olanlardan yapacağız, ya eli Kürt kardeşlerimizin kanında olan CHP'den yana kullanacağız. Bay Bay Kemal diyor 'Selo'yu cezaevinden çıkartacağım.' Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi öldüren değil mi? Benim milletim bize 'yürü kardeşim' dediği sürece bunu yapamazlar. 14 Mayıs'ta ya kardeşlik siyaseti ya da 7'li masanın kendi aralarında bile anlaşamadığı kaos ortamını tercih edeceksiniz" dedi.

"Sabah yalan akşam yalan atıyorlar"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan üzerine kurduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor inanıyor musunuz, adam yalancı, akşam yalan sabah yalan. Benim Batmanlı kardeşim sana söz diyerek yalancı bahar vaat edenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi biliyor. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini çok iyi bilir. Bunu bildiği için de CHP ve onun ruh ikizi HDP'nin yanında değil bizim yanımızda yer alır. Bay Bay Kemal sadece Pensilvanya ve Kandil'e bahar getirebilir. Bay Bay Kemal sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin başına bomba yağdıran FETÖ'cülere bahar getirir. Milletimizin bu yalanlara fırsat vermeyeceğine inanıyorum. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin şahidisiniz. Hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini sizler iyi biliyorsunuz. 21 yıl boyunca neler çektiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Kuluz, eksikliklerimiz olmuştur, Kürt kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkar edemez. Analar ağlamasın diye çok çabalar sergiledik. Hak ve özgürlükler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazları temizledik. Başörtüsünden dolayı kız çocuklarımızın okuyamadığı yasaklı zihniyete biz son verdik. Vatandaşını düşman gören ceberut devlet anlayışını biz değiştirdik. Herkesin hizmetkarı olan devlet anlayışını beraber tesis ettik. Eski Türkiye'nin dışlayıcı dili yerine daha kapsayıcı dili biz inşa ettik. TRT Kürdi'de Kürtçe yayının serbest edilmesi gibi nice adımı cesaretle biz attık. Ticarette, yatırımda, eğitimde, sağlıkta her anlamda şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre bugünkü yerlere biz getirdik. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler ama biz Bay Bay Kemal'e CHP'ye rağmen adaleti, güvenliği ve refahı tesis ettik. Artık her yaştan çocuklarımız Batman'ın sokaklarında neşe ile oynuyor. Batmanlı sanayiciler terör tehdidi olmadan kendi memleketlerine yatırım yapıyor, çiftçiler toprağı ekiyor mahsulü topluyor, dağlar, ovalar, yaylalarında gönül rahatlığıyla geziyorlar" diye konuştu.

"Yıllarca terörle anılan bölgeye hakiki baharı biz getirdik"

Terörün kökünü kazıdıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllarca terörle anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan artık geriye dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin korkusu altında bir oluşuma girişirse karşısında bizi bulacaktır. Her kim ki çocuklarımızın eline silah verip asker ve polisimize kurşun attıracaksa karşısında bizi bulacaktır. Terörün gölgesi üzerimizden kalktıkça bu iklim daha da güzelleşecektir. Rabbim ömür milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacak. Diyarbakır anaları artık ağlamayacak. Ama bunu beraber yapacağız. Şu Bay Bay Kemal Diyarbakır annelerini bir kere olsun ziyaret etmedi. Evlerden bir daha ağıtlar yükselmeyecek, çocuklarımızı kimse evlerinden kaçıramayacak, benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek."

"Karadeniz gazı gibi Gabar petrolü de ülke ekonomisine kazandırılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazı gibi Gabar'da çıkarılan petrolün de ülke ekonomisine kazandırılacağını aktardı. Erdoğan, "Gabar'da günlük 100 bin varil kapasiteli petrol çıkardık. Karadeniz gazını milletimizin evine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Batman'a 21 yılda 51 milyar lira yatırım yaptık. Peki HDP, CHP ne yaptı, onlarda bol bol yalan var, eser yok" diye konuştu. - BATMAN