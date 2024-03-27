Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da Vatandaşları Selamladı ve Çocuklara Togg Oyuncakları Dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da kendisini karanfillerle karşılayan vatandaşları selamlarken, çocuklara ise Togg'un oyuncak maketlerini dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında düzenlenen seçim mitingi için Batman'a geldi. Batman Havaalanına inen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile miting alanına geldi.

Yol boyunca vatandaşlar yollara karanfiller atarak Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyu çocuklara yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg aracının oyuncak maketini dağıttı. Çocuklar ve vatandaşlar Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra miting alanına geçerek vatandaşlara hitap etti. - BATMAN