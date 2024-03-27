Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da Vatandaşları Selamladı ve Çocuklara Togg Oyuncakları Dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da kendisini karanfillerle karşılayan vatandaşları selamlarken, çocuklara ise Togg'un oyuncak maketlerini dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri kapsamında düzenlenen seçim mitingi için Batman'a geldi. Batman Havaalanına inen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile miting alanına geldi.

Yol boyunca vatandaşlar yollara karanfiller atarak Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyu çocuklara yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg aracının oyuncak maketini dağıttı. Çocuklar ve vatandaşlar Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra miting alanına geçerek vatandaşlara hitap etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

Bakmadan Geçme

28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title