Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingde 55 bin kişiye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da

BATMAN - Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingde 55 bin kişiye hitap etti.

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batman'da düzenlenen mitingde 55 bin kişiye hitap etti. Batman Havalimanına gelen Erdoğan, otobüsle kent merkezine geçti. Erdoğan, yol boyunca vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan daha sonra Adalet Caddesi'ndeki mitinge geçti.