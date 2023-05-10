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Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingde 55 bin kişiye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da

BATMAN - Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingde 55 bin kişiye hitap etti.

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batman'da düzenlenen mitingde 55 bin kişiye hitap etti. Batman Havalimanına gelen Erdoğan, otobüsle kent merkezine geçti. Erdoğan, yol boyunca vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan daha sonra Adalet Caddesi'ndeki mitinge geçti.

Batman Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Batman Politika Haberler

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