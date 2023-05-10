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Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da

Politika Haberleri

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingte 55 bin kişiye hitap etti.

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da düzenlenen mitingte 55 bin kişiye hitap etti.

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batman'da düzenlenen mitingte 55 bin kişiye hitap etti. Batman Havalimanına gelen Erdoğan, otobüsle kent merkezine geçti. Erdoğan, yol boyunca vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan daha sonra Adalet Caddesi'ndeki mitinge geçti. - BATMAN

Batman Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Batman Politika Haberler

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