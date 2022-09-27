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İzmir politika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlıya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz.

Politika Haberleri

İzmir politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlıya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlıya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Birileri batıya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz"

-"Biz tüm kalbimizle barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk, biz ne hak yeriz, nede hakkımızı yediririz"

-"Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biridir. Geçtiğimiz günlerde havadan incelediğimiz çok maksatlı amfibi hücum gemimizin inşası süratle devam ediyor"

-"Hele hele üç buçuk soysuzun ardından köpeklik yapmayacağız"

-"Batı Trakya ve Adalar'a yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunların çok ötesindedir. Bunun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz"

-"Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz"

-"Kış yaklaştıkça Batı dünyasını korku sardı. Batılı liderler hemen her gün yaptıkları açıklamalarla halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İzmir Politika Haberler

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