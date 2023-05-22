Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır" "Tarih boyunca millet olarak vicdanımızla tüm dünyaya insanlık dersi verdik" "Türkiye gibi yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır" Cumhurbaşkanı Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır"

"Tarih boyunca millet olarak vicdanımızla tüm dünyaya insanlık dersi verdik"

"Türkiye gibi yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Büyük Rumeli Buluşması' programında yaptığı açıklamada, Tarih boyunca millet olarak vicdanımızla tüm dünyaya insanlık dersi verdik. Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır. Türkiye gibi yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır dedi.