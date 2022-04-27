Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Politika