Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı medeniyeti dünyayı; sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla, yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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