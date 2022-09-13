Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. 2003 başından ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer projelerle birlikte bunların içinde oturan vatandaş sayımızı 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır."

(İHA)