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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerin ardından yaptığı açıklamada " Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan basketbol İstanbul Türkiye Politika Haberler

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