Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerin ardından yaptığı açıklamada " Türkiye'ye yakışır bir tesisi İstanbul'a kazandıracağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika