Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 'güvenlik zirvesi' sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve toplantıya katılanlar Devlet Konukevinden ayrılırken, toplantıya ilişkin her hangi bir açıklama yapılmadı.