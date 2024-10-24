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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki "güvenlik zirvesi" başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki "güvenlik zirvesi" başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki "güvenlik zirvesi" başladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde yapılacak güvenlik zirvesi başladı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Politika

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