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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılını Anıtkabir'de kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılını Anıtkabir'de kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törende, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'nde Cumhuriyet ve vatanın bekası için önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yüksek Yargı üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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