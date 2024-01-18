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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yeniden aday gösterdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yeniden aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yeniden aday gösterdi.

AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 17'si büyükşehir olmak üzere toplam 48 belediye başkanlığa aday gösterilecek isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, hedeflerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirleri de gerçek belediyecilikle tanıştırmak olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için milletimizin her adımında, her anında, hep yanında olacak tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz" dedi.

"31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz"

30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladıkları belediyeler vasıtasıyla halka hizmet yolculuğunu, Türkiye Yüzyılı'na adım attıkları 2024'te zirveye çıkarmak istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehriyle, iliyle, ilçesiyle, beldesiyle ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek farkımızı ortaya koyacağız. 31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz."

Daha sonra belediye başkan adaylarının isimlerini tek tek açıklayarak sahneye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstererek "yola devam" dedi.

"Konya'mıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "31 Mart Yerel Seçimleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yeniden aday olarak şahsımı layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Teşkilatımıza ve Cumhur İttifakımıza teşekkür ediyorum. Sevdamız, yarimiz, memleketimiz Konya'mıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Uğur İbrahim Altay Politika Haberler

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