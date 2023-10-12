Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları kavga, gürültülerle kongrelerini yapmaya çalışırken, biz kongremizden güçlenerek yenilenerek çıktık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede MYK üyesi seçilen partilileri tebrik ederek, "Başkaları kavga, gürültü ve tartışmalarla kongrelerini yapmaya çalışırken, biz kongremizden hem güçlenerek, hem de yenilenerek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede MYK üyesi seçilen partilileri tebrik ederek, "Başkaları kavga, gürültü ve tartışmalarla kongrelerini yapmaya çalışırken, biz kongremizden hem güçlenerek, hem de yenilenerek çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, "Cumartesi günü Partimizin 4'ücünü Olağanüstü Büyük Kongresini başarıyla gerçekleştirdik. AK Parti'ye ve temsil ettiği dava geleneğine uygun şekilde, Türkiye'ye örnek olacak bir coşku, heyecan ve kardeşlik iklimi içinde, bu demokrasi sınavını alnımızın akıyla verdik. Kongremizin icrasında görev alan tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Başkaları kavga, gürültü ve tartışmalarla kongrelerini yapmaya çalışırken, biz kongremizden hem güçlenerek, hem de yenilenerek çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kongrelerden güçlenerek çıktığını söyleyerek, "Başkaları kavga, gürültü ve tartışmalarla kongrelerini yapmaya çalışırken, biz kongremizden hem güçlenerek, hem de yenilenerek çıktık. Kongremizin hemen sonrasında gerçekleştirdiğimiz MKYK toplantımızda, yeni üyelerimizle tanışma fırsatı bulduk. Ardından da MYK üyelerimizin seçimini yaparak, teşkilatımızla ve kamuoyumuzla paylaştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK üyesi seçilen partilileri tebrik ederek, "Merkez Yürütme Kuruluna seçilen siz kardeşlerimi can-ı gönülden tebrik ediyor, Rabbim'den görevlerinizde başarılar diliyorum. Omuzlarınızdaki ağır yükün bilinciyle hareket edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. - ANKARA