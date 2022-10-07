Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına, kandil simidi ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına, kandil simidi ikram etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarının ardından basın mensuplarına Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Erdoğan'ın elinden kandil simidini alan basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Mevlit Kandili Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.