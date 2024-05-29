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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başıboş köpek sorununu çözmek için çalışıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorununu köklü şekilde çözmek için çalıştıklarını belirtti. Ülke örneklerini incelediklerini ve tüm taraflarla istişare halinde olduklarını söyleyen Erdoğan, toplumun büyük bir kesiminin bu sorunun çözülmesini istediğini vurguladı. Mevzuatta yapacakları değişiklikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başıboş köpek sorununu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz, tüm taraflarla istişare halindeyiz. Toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin bir an önce çözülmesi, sokaklarımızın başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu talebe, bu çığlığa sessiz kalmamız düşünülemez. Mevzuatta yapacağımız değişiklikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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