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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen miting nedeniyle Balıkesir'e geldi. Havalimanında çocukların yöresel kıyafetlerle karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

BALIKESİR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen miting nedeniyle Balıkesir'e geldi. Havalimanında çocukların yöresel kıyafetlerle karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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