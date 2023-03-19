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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışını gerçekleştirmek üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışını gerçekleştirmek üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışı için uçakla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi. Otobüsle 6. Jet Üssü'nden ayrılan Erdoğan'ı vatandaşlar yollarda sevgi gösterileriyle ve çiçeklerle karşıladı. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, törenin yapılacağı tesise hareket etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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