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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Bakü Politika Haberler

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