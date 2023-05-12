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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'den ayrıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'den ayrıldıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Bahçelievler'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'den ayrıldı

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Bahçelievler'den ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Bahçelievler Politika Haberler

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