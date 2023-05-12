Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'den ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'den ayrıldıİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Bahçelievler'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'den ayrıldı
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından Bahçelievler'den ayrıldı.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika