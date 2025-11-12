Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" dedi.
