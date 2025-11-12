Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Ankara'da Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı karşılamak için konutun önüne çıktığında kurmaylarıyla bir süre sohbet etti. Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 18.30'da başladı. Görüşme sürüyor.

