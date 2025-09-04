Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi (2)

Güncelleme:
GÖRÜŞME SONA ERDİCumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. Bahçeli, Erdoğan'ın ayrılmasının ardından basın mensuplarını selamlayarak konutuna geçti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

