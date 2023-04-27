Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Aksakal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.