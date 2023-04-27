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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Aksakal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Aksakal'ı kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Büyük Birlik Partisi Devlet Bahçeli Politika Haberler

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