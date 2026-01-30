Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki en isabetli kararı verecektir. Her gün sorunlu cümlelerle mahkemelere hesap sormak ancak yargıdan korkanların başvuracağı yöntemdir. Yolsuzluk yapmadıysanız bu telaş hali niye?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki en isabetli kararı verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki en isabetli kararı verecektir. Her gün sorunlu cümlelerle mahkemelere hesap sormak ancak yargıdan korkanların başvuracağı yöntemdir. Yolsuzluk yapmadıysanız bu telaş hali niye?" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti