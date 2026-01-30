Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı inanıyoruz ki en isabetli kararı verecektir. Her gün sorunlu cümlelerle mahkemelere hesap sormak ancak yargıdan korkanların başvuracağı yöntemdir. Yolsuzluk yapmadıysanız bu telaş hali niye?" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika