Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında 7 Anlaşma İmzalandı

İKİ ÜLKE ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ı Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ziyaretinizin ve bugünkü istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2023 yılında Abu Dhabi'ye yaptığım ziyarette, değerli kardeşim, Şeyh Muhammed bin Zayed ile temelini attığımız stratejik ortaklığımız hamdolsun hemen her alanda meyvelerini vermeye başladı. Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar her alanda ciddi mesafe katettik. Bugün gelinen aşamada emirlikler Türkiye'nin Orta Doğu'da en önde gelen ticaret ortağı haline gelmiştir. Daha üç yıl öncesine kadar ticaret hacminde 10 milyar dolara ulaşır mıyız diye hesap yaparken, bu yıl 20 milyar doları aşmayı temenni ediyoruz. Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolara da her iki tarafın kararlı adımlarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu arka plan ışığında değerli kardeşimle az önce verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sadece ikili meseleleri değil, Gazze başta olmak üzere, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak bölgesel meselelerde atabileceğimiz adımları etraflıca değerlendirdik. Birazdan imzalayacağımız anlaşmalarla da ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, kıymetli kardeşime, iş birliğimize yaptığı katkılar için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.