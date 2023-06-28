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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Kazakistan Cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Kazakistan Cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde bayramın huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le yaptığı görüşmeye ilişkin, "Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Abay bölgesinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle üzüntülerini dile getirerek Türkiye'nin bölgede yapılacak çalışmalar konusunda gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Kazakistan Politika Haberler

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