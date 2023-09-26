Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve komşuluk hukukuna riayet edildiği takdirde çözülemeyecek hiçbir sorun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve komşuluk hukukuna riayet edildiği takdirde çözülemeyecek hiçbir sorun görmüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve komşuluk hukukuna riayet edildiği takdirde çözülemeyecek hiçbir sorun görmüyoruz" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika