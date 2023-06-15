Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.