Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yardımına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yardımına koştuk. Böylece Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 30 yıllık zulüm ve işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasını sağladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yardımına koştuk. Böylece Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 30 yıllık zulüm ve işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasını sağladık." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika