Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yardımına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yardımına koştuk. Böylece Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 30 yıllık zulüm ve işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasını sağladık.