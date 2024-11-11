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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye ulaştı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören ile büyükelçilik çalışanları karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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