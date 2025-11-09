Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump'la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35'lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım." dedi.

Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Suriye'deki geri dönüşlere ilişkin soru üzerine Erdoğan, sığınmacılar mevzusunun Türkiye'nin en fazla istismar edilen konularından biri olduğunu belirtti.

Özellikle CHP'nin bu konuyu çok istismar ettiğini dile getiren Erdoğan, "Geçtiğimiz seçimde CHP ve Cumhurbaşkanı adayı tarihe utançla geçen ırkçı bir kampanya yürüttü. Bu ırkçı kampanyanın neticesinde de sonuç malum. Belki de bu zatın gidiş sebebi bu da olabilir. Çünkü bu konuyu çok istismar etti ve bu insanların ahını aldı. Ülkemize sığınan Suriyeli mazlumları düşmanlaştırdılar, hedef gösterdiler, 3-5 oy uğruna buradan netice çıkaracaklarını sandılar ama istedikleri sonucu da alamadılar. Biz ise bu meselede hep vicdanın, insanlığın, kardeşliğin ne demek olduğunu anlattık. Ne dedik? 'Biz ensarız, onlar muhacir.' Dolayısıyla 'Ensar olarak biz bu muhacirlerimizi kapı dışarı etmeyiz, edemeyiz' dedik ve sözümüzde de sonuna kadar durduk. Bugün de olsa yine dururuz." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde konut yapımlarına başlandığını bildiren Erdoğan, bunların devam ettiğini, Suriye birlik ve beraberliğini huzur ve istikrarı tahkim ettikçe dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış sığınmacıların dönüşünün de hızlandığını söyledi.

"Bakın şimdi nereye geldik? Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ne oldu? Ne olacaktı? Siyasette mesele ufuk meselesidir, ufuk… Varsa ufkunuz, sorun çözersiniz ama ufkunuz yoksa, hiçbir şeyi halledemezsiniz." diyen Erdoğan, 2016'dan itibaren Suriye'ye dönenlerin sayısının 1 milyon 290 bine ulaştığını ve bu sayının her geçen gün arttığını vurguladı.

Bunların kendileri için sevindirici, güzel neticeler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Deprem bölgesinden bahsettiniz. Bu bölgedeki konteynerlerin de özellikle Gazze'ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlığımız devam ediyor. Bunu ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu konteynerler ile bölgeye inşallah en üst düzeyde bir imkan sağlayacağız. Filistinlilerin yaşamaya devam edeceği yeni Gazze'nin inşa edilmesi sürecinde bu konteynerleri, kardeşlerimize inşallah vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Yaşananlar insanlığın vicdanını kanatıyor"

"Sudan, yaklaşık iki yıldır bir iç savaşın içinde kıvranıyor. Türkiye'nin Sudan'daki gelişmelere yaklaşımı nedir?" sorusuna plansız davranmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Önce plan, sonra proje. Bunları yapacağız. Kaldı ki Sudan her an Türkiye'nin kendisine nasıl el uzatacağını bekleyen bir ülke. Orada yaşanan her acı, her kıyım, her dram bizim yüreğimizi parçalıyor. Kaldı ki onların da bizden beklentileri var. Bu beklentiler karşısında biz de arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapıp, ne gibi destek verebiliriz, bunların çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, Sudan'da yaklaşık 2 yıldır binlerce insanın hayatını kaybettiğini, milyonların yerinden edildiğini, sürgüne gönderildiğini, çocukların açlıkla, hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Sudan'daki anlaşmazlığın çözümünü ve akan kardeş kanının durmasını temenni ettiklerini anlatan Erdoğan, "Yaşananlar aynı zamanda insanlığın vicdanını da kanatıyor. Bu ihtilafın bir an önce sona ermesi ve diyalog yoluyla sorunlara çözüm bulunması gerektiğine de inanıyoruz. Bu konuda da yükümüzün ağır olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Türkiye olarak burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan'ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için diplomatik gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sudan halkı emin olsun, Türkiye onların yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

"F-35'lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım"

Erdoğan, "F-16 ve F-35 başlığını sormak istiyorum. En son Eurofighter uçağı ile ilgili anlaşma tamamlandı. Türkiye, hava envanterini git gide güçlendiriyor, önemli gelişmeler… En son Wahsington seyahatinizde F-16 ve F-35 konusu da gündeme gelmişti. O ziyaret sonrası acaba bir ilerleme sağlanmış mıdır?" sorusuna, Eurofighter ile ilgili olarak işlerin yolunda gittiği yanıtını verdi.

Gerek İngiltere gerek Almanya ile Eurofighter konusunda olumlu adımlar attıklarını ama bunun yanında bir de Katar ve Umman ile de bazı görüşmeler olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belki onların ellerindeki Eurofighter'lardan da alma durumumuz söz konusu olabilir. Bu anlaşmaları inşallah sonuçlandırabilirsek, ülkemiz için güzel gelişmeler ortaya çıkmış olacak. Bunların yanı sıra ülkemizde attığımız savunma sanayii adımlarıyla birlikte Türkiye, büyük imkanları yakalayacak. Teknik düzeyde yapılacak görüşmeler ve alınacak mesafeler önemli. Tabii bir de F-16 ile F-35 konusu var. F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump'la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35'lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım."

(Sürecek)