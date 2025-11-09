Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok önemli. Bu mesele, sadece bir yardım konusu değil aynı zamanda bir insanlık meselesidir. Bunu yakın takipte sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü en içten duygularıyla kutladığını belirten Erdoğan, vatanları uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad etti, gazilere şükranlarını sundu.

5 yıl önce gerçekleştirilen 44 günlük vatan muhaberesinde Azerbaycan'a desteklerini en güçlü şekilde gösterdiklerini, 10 Aralık 2020'de Azadlık Meydanı'nda düzenlenen zafer geçidi törenini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte izlediklerini anlatan Erdoğan, 2021'de imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine çıkan ilişkilerin her alanda somut projelerle daha da güçlendiğini vurguladı.

Bu ziyaret sırasında da Aliyev ile ikili ilişkileri değerlendirme imkanı bulduklarını, kutlamalara Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yanı sıra birçok ülkeden bakanlar ile temsilcilerin de katıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hatırlayacaksınız, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olan 28 Mayıs'ta üç lider olarak Laçın'da bir araya gelmiş, üçlü zirvemizin ikinci toplantısını yapmıştık. Sayın Şahbaz Şerif'le de bugün ikili bir görüşmemiz oldu. Münasebetlerimizin yanı sıra bilhassa Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde yaşanan askeri tırmanmanın önlenmesine dair tedbirleri görüştük. Malumunuz bu iki kardeş ülke arasındaki çatışma ortamına bir son vermek için Katar'la birlikte arabuluculuk süreçlerini yürütüyoruz. Hedefimiz, ateşkesi sürdürülebilir kılacak tedbir ve mekanizmaları devreye sokmak ve bölgedeki terör olaylarını kalıcı olarak sonlandırmaktır."

"Azerbaycan'ı bölgede barışın mimarı olarak öne çıkaracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'da devam eden yeniden imar ve rehabilitasyon faaliyetlerini takdirle izlediklerini, bu çalışmalara desteklerini sürdürdüklerini vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci bağlamında atılmakta olan adımları memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Erdoğan, taraflar arasında 8 Ağustos'ta Washington'da varılan mutabakattan duydukları memnuniyeti çeşitli vesilelerle dile getirdiklerini söyledi.

Güney Kafkasya'da 30 yıldan fazladır devam eden istikrarsızlık ortamının ardından kalıcı barış ve huzur için bir fırsat penceresinin aralandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barış sürecinin en yakın zamanda nihayete ermesi, savaşın muzafferi olan Azerbaycan'ı bölgede barışın da mimarı olarak öne çıkaracaktır. Bu düşüncelerle tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin Zafer Günü'nü bir kez daha kutluyor, ülkem ve milletim adına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Azerbaycan'ın kutlayacağı Bayrak Günü'nü de şimdiden tebrik ediyorum. Ziyaretimiz sırasında bizi her zamanki gibi sıcak misafirperverliğiyle karşılayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e ve bizleri bağırlarına basan kardeş Azerbaycan halkına teşekkürlerimi iletiyorum."

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Erdoğan, "Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk etapta 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bazı kamu görevlileriyle ilgili görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. 1'i ağır 4 yaralımızın tedavisi ise sürüyor. Bu kardeşlerimize de Cenabıallah'tan acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

"Zafer sonrasında bölgede barış rüzgarları esiyor"

Bir gazetecinin "Karabağ Savaşı'nın beşinci yılında Türkiye'nin vermiş olduğu desteğin en kritik noktası ve size göre kırılma anı neydi? Bu verilen desteğin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler noktasında bir emsal teşkil etmesi söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin sadece Azerbaycan'ın değil Türk dünyasının da zaferi olduğunu söyledi.

"İki devlet, tek millet" ruhuyla, bu anlayışı sürekli kılacak bir adımı devam ettirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz, o gün dosta düşmana 'Türkiye, sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır.' dedik, daha ilk adımı atmadan önce biz Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ettik. Türk SİHA'ları, mühendislerimizin alın teriyle üretilen sistemler, Türk aklının, Türk iradesinin, Türk cesaretinin sembolü haline geldi. Zafer sonrasında bölgede barış rüzgarları esiyor ve Türkiye olarak bundan memnuniyet duyuyoruz. Biz de Azerbaycan ile senkronize şekilde Ermenistan ile normalleşme sürecini yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın haklarına halel getirilmesine asla müsaade edemeyeceklerini muhataplarına söylediklerini vurgulayan Erdoğan, Karabağ'a ilişkin şunları dile getirdi:

"Şu anda İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde Karabağ'da devasa bir kalkınma hamlesi söz konusu. Yollar, tüneller, tarım projeleri ve evler, birbiri ardınca Karabağ'ın dört bir yanında yükseliyor. Bu süreçte Azerbaycan'a da gereken katkıyı yapıyoruz. Özellikle altyapı, üstyapı noktasında Azerbaycan, bir değişim, dönüşüm sürecini yaşamakta. Gerek merhum Haydar Aliyev dönemi olmak üzere gerekse İlham Bey'in görevi devralmasından sonra burayı yakından takip eden bir siyasi lider olarak, ne zaman nerede ne oldu, bunları çok çok iyi biliyorum. İlham Bey'in bu başarısını görmezden gelmek kesinlikle mümkün değil. Onun için kendisini ve ekibini kutluyorum."

"Milletimizin emanetlerini Filistinli kardeşlerimize ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz"

" Gazze'ye insani yardımların ulaşmasıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor hala. Umudumuz bir an evvel çözülmesi yönünde. Kış geliyor, barınma sorunu çok büyük. Sivil toplum kuruluşlarının kampanyaları var. Devletimizin gerçekleştireceği ülke çapında büyük bir yardım kampanyası gündeme gelir mi?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye en üst düzeyde yardımını sürdürdüğü yanıtını verdi.

Türk milletinin bu konuda çok hassas olduğunun altını çizen Erdoğan, 17. "İyilik Gemisi"nin El-Ariş'e ulaştığını ancak yardım koridorlarının kasıtlı olarak tıkandığını, insani yardımların bölgeye ulaşmasının engellendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu söz bile, ki onlar verdi bu sözü, yerine getirilmiyor. Biz, milletimizin emanetlerini Filistinli kardeşlerimize ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Dostlarımız ve kardeşlerimizle de temaslarımızda bu konuya yönelik planlamaları konuşuyoruz ve geliştiriyoruz. Gazze'nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok çok önemli. Bu mesele sadece bir yardım konusu değil aynı zamanda bir insanlık meselesidir. Bunu yakın takipte sürdürüyoruz. Özellikle de gıda, ilaç, barınma malzemeleri, sağlık ekipmanları, giyim eşyaları, hijyen için kullanılan ürünler bugüne kadar sevk edildi ve bu gayretimiz devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de bunların sevkini yapacağız."

(Sürecek)