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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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