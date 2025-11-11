Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımız Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim Şehitlerimize rahmet eylesin" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika