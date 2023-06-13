Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı. Erdoğan'ın yanında birçok bakan ve yetkili de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Azerbaycan'dan ayrıldı.