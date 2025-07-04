Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Fuzuli kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Fuzuli kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ağdam, Fuzuli ve Hocavend bölgelerindeki Özel Temsilcisi Emin Hüseynov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

Karşılamanın ardından Erdoğan'ın EİT 17. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Hankendi'ye geçmesi bekleniyor. - FUZULİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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