Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti çerçevesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a geldi. Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havaalanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ı Aliyev'le birlikte ziyaret edecek. Aliyev ve Erdoğan TEKNOFEST'te Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün uçuş gösterilerini izleyecek. Bakü temasları çerçevesinde ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaretleri çerçevesinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ile Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika